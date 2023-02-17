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07:42, 17 февраля 2023Интернет и СМИ

В США указали на «ахиллесову пяту» в национальной обороне

WP: конфликт на Украине показал необходимость модернизировать промышленный потенциал США

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Американский обозреватель Роджер Закхейм заявил, что конфликт на Украине раскрыл «ахиллесову пяту» в национальной обороне США. Соответствующий материал публикует Washington Post.

«Промышленный потенциал может стать ахиллесовой пятой Соединенных Штатов при реализации ими своей стратегии национальной обороны», — пояснил автор статьи.

По его словам, производство «точно в срок» для удовлетворения существующего спроса, имеет смысл для крупных магазинов и их поставщиков. При этом конфликт на Украине показал, что такой подход — «это верный путь к катастрофе», считает Закхейм.

Обозреватель призвал США повысить финансирование оборонной сферы, чтобы выиграть конкуренцию у России и Китая. Это также обеспечит капитал на случай «военных непредвиденных обстоятельств», констатировал Закхейм.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что Пентагон должен быть готов увеличить расходы на оборону, поскольку темпы, с которыми Украина израсходует оружие, очень высоки. «Один из уроков этой войны — очень высокие темпы потребления обычных боеприпасов, и мы пересматриваем наши собственные запасы и наши собственные планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно», — сказал Милли.

Марина Совина
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