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17:00, 17 февраля 2023Наука и техника

Из пшеницы удалили способствующий образованию канцерогена ген

Plant Biotechnology Journal: в пшенице удалили ген, способствующий образованию акриламида

Фото: CDC / Unsplash

Группа биологов Ротамстедской опытной станции (Rothamsted Research), Бристольского университета и компании Curtis Analytics Limited (Великобритания) использовали систему CRISPR-Cas9, чтобы удалить из пшеницы ген, участвующий в синтезе аспарагина. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Plant Biotechnology Journal, это может снизить риск развития рака у людей.

Многие виды растений и животных вырабатывают в своих клетках аминокислоту аспарагин. При нагревании до определенной температуры происходит химическая реакция, в результате которой образуется канцероген акриламид. Предыдущие исследования показали, что он может увеличить риск развития рака у мышей.

Известно, что количество аспарагина в растениях варьируется в зависимости от погодных условий по мере их роста. В 2021 году группа ученых использовала CRISPR-Cas9 для удаления гена, ответственного за выработку аминокислоты в растениях пшеницы, чтобы уменьшить количество акриламида, образующегося во время выпечки. Для этого они вырастили образцы пшеницы в теплице и измерили уровень аспарагина после того, как растения достигли полной зрелости, показав, что он уменьшился на 50 процентов.

В новой работе та же исследовательская группа использовала метод редактирования генов CRISPR на растениях в реальных сельскохозяйственных условиях. Тестирование показало, что и в таких растениях содержится примерно вдвое меньше аспарагина, чем в неизмененных растениях. Результаты показывают, что уровень аспарагина в сельскохозяйственных культурах можно безопасно снизить с помощью методов редактирования генов.

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Александр Еникеев
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