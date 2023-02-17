В Армении оценили возможность проведения встречи Алиева и Пашиняна в Мюнхене

В кабмине Армении заявили, что встреча Пашиняна и Алиева в Мюнхене не планировалась

Информация о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на Мюнхенской конференции по безопасности отсутствует. Об этом заявил глава пресс-службы армянского правительства Армен Хачатрян, передает «Sputnik Армения».

«Какой-либо информации о планируемой встрече на данный момент нет», — сказал он. Отмечается, что Пашинян и Алиев находятся в Мюнхене.

Пресс-служба азербайджанского главы уточнила, что президент провел встречу с генеральным исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом. Также в рамках Мюнхенской конференции Алиев принял участие в круглом столе, который посвящен энергетической безопасности.