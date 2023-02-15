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16:35, 15 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно об участии Пашиняна в Мюнхенской конференции по безопасности

«Sputnik Армения»: премьер Пашинян приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян станет участником Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на источник в кабмине.

Мероприятие, где будут присутствовать высокопоставленные лица из многих государств мира, запланировано на 17-19 февраля. Его основной темой станет украинский кризис. Как отмечается, заявку на участие в Мюнхенской конференции подтвердили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Издание напомнило, что Пашинян в предыдущий раз посещал это мероприятие в феврале 2020 года. В частности, армянский премьер и президент Азербайджана участвовали в панельном обсуждении вопроса по Нагорному Карабаху.

Ранее сообщалось, что на конференцию также приглашены президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Камала Харрис. Представители России участвовать в конференции не будут.

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Кристина Есикова
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