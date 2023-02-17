Миллионер инсценировал собственное похищение и убийство при помощи спецслужб

New York Post: миллионер в США инсценировал собственное убийство ради спасения от киллера

В американском штате Калифорния миллионер при помощи спецслужб инсценировал собственное похищение и убийство ради того, чтобы спастись от киллера. Об этом сообщает New York Post.

41-летний Нинус Малан и его возлюбленная проснулись от звонка в дверь в шесть часов утра. За дверью оказались семь агентов ФБР. Представители спецслужб заявили, что его хотят убить. Для спасения от киллера они предложили инсценировать убийство и на время спрятать его и возлюбленную.

После непродолжительных раздумий миллионер согласился. После этого агенты примотали его скотчем к стулу на кухне. Они нанесли на лицо мужчины грим так, чтобы он казался избитым, а затем облили его искусственной кровью и опрокинули стул.

У Малана изъяли всю электронику и сказали ему, чтобы он не звонил родственникам и адвокатам. Затем мужчину и его возлюбленную отвезли в отель в город Сан-Диего. Пару заперли в номере и выставили охрану. Телевизор и телефон из комнаты заранее убрали.

Оказалось, что Малана задумал убить партнер по бизнесу Салам Разуки, с которым миллионер работал 10 лет и судился из-за обладания недвижимостью. В заговоре с целью похищения и убийства участвовали подчиненные Разуки Сильвия Гонсалез и Элизабет Жуаез. Они решили нанять киллера, чтобы тот похитил Малана, увез его в Мексику и убил.

Заговорщики нашли исполнителя и встретились с ним в ресторане, чтобы обсудить условия. Киллер, с которым они общались, оказался информатором ФБР. Он согласился убить Малана за три тысячи долларов (223,3 тысячи рублей) и немедленно сообщил о планах Разуки и двух женщин спецслужбам.

Разуки, Гонсалез и Жуарез были арестованы. Лишь после этого Малан и его возлюбленная смогли вернуться домой.

Все подозреваемые признали вину в организации заговора и получили тюремные сроки. Разуки и Гонсалез приговорены к семи годам тюрьмы, Жуарез — к трем годам и десяти месяцам.

Ранее сообщалось, что жительница индийского штата Тамилнад вместе с любовником наняла трех киллеров для убийства мужа, но те напились вместе с жертвой, попытались инсценировать убийство при помощи нескольких упаковок кетчупа и попались. Полицейские задержали женщину, ее мать и неудачливых киллеров.

