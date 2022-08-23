Киллеры напились с жертвой и инсценировали убийство с помощью кетчупа

The Mirror: киллеры попытались инсценировать убийство при помощи кетчупа и попались

Жительница индийского штата Тамилнад вместе с любовником наняла трех киллеров для убийства мужа, но те напились вместе с жертвой, попытались инсценировать убийство при помощи нескольких упаковок кетчупа и попались. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина по имени Анупаллави была замужем за водителем такси и управляющим мельницей Навином Кумаром. У супругов было двое детей. Жена завела роман с бизнесменом Хумаванатом Кумаром и решила избавиться от мужа.

Для этого любовники наняли трех киллеров: Хариша, Нагараджа и Муджиилана. Они внесли за убийство предоплату в размере 90 тысяч рупий (67,3 тысячи рублей) и пообещали исполнителям выплатить еще 110 тысяч рупий (82,3 тысячи рублей) после того, как заказ будет исполнен.

Исполнители разработали план, согласно которому двое вызывают такси, за рулем которого должен был быть Навин, а третий присоединяется к ним позже. Они собирались похитить водителя такси и убить его. Но на деле киллерам не хватило смелости осуществить убийство. Вместо этого они напоили водителя и облили его кетчупом, чтобы сделать фото в подтверждение выполненной работы. После они высадили несостоявшуюся жертву в удаленной местности и скрылись.

Когда возлюбленный Анупаллави увидел фотографии с кетчупом, он понял, что это постановка, и из страха, что ему предъявят обвинение в покушении на убийство, покончил с собой. Позже Навин сумел добраться до полиции и рассказал о произошедшем.

Полицейские проверили телефоны Анупаллави и ее любовника и установили, что мать женщины тоже была причастна к покушению на убийство. Они задержали женщину, ее мать и неудачливых киллеров. Навин просил полицию не наказывать жену, так как он простил ее.

Ранее сообщалось, что житель штата Северная Каролина, США, рассказал, что его бывшая жена наняла на специализированном сайте в дарквебе киллера для его убийства. Нанятый ею киллер оказался хакером, который выдал всю переписку с пытавшейся нанять его женщиной правоохранительным органам.