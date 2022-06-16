Киллер выдал нанявшую его для убийства мужа женщину

Daily Mail: житель США рассказал о бывшей жене, нанявшей киллера для его убийства

Житель штата Северная Каролина, США, Гейб Скотт рассказал, что его бывшая жена Кристи Линн Фелкинс наняла на специализированном сайте в дарквебе киллера для его убийства. Историю публикует Daily Mail.

Скотт и Фелкинс были влюблены со школьных времен, поженились и прожили в браке 12 лет. За это время они стали родителями двоих детей. «Мы могли пойти вместе искупаться в озере, гуляли ночами и болтали обо всем на свете. Потом поженились. Я был безумно в нее влюблен», — поделился воспоминаниями Скотт.

К 2016 году супруги отдалились друг от друга, расстались и начали обсуждать условия развода, которые бы устроили обе стороны. Однако через несколько месяцев после этого Фелкинс заказала убийство бывшего мужа, заплатив за это 12 биткоинов. В переписке с киллером она утверждала, что муж регулярно подвергал ее физическому и эмоциональному насилию. «Я убежала от него, а он забрал у меня детей. Он та еще змея и манипулятор высшей пробы», — гласило одно из сообщений женщины. Фелкинс предоставила полную информацию о месте проживания Скотта, его ежедневных перемещениях и даже планах поездок в другие города. Тем не менее затея Фелкинс провалилась. Сайт оказался подставным, а киллер — хакером, который выдал всю переписку с пытавшейся нанять его женщиной правоохранительным органам.

Узнав о том, что жена собиралась его убить, Скотт предположил, что мотивами могли послужить дом и страховка его жизни, которую бы она получила в случае его смерти. Кроме того, он признал, что ему крупно повезло, потому что подобные истории с наймом киллеров в сети действительно случаются.

В сентябре 2020 года Фелкинс было предъявлено обвинение, а в марте она признала себя виновной в планировании убийства по найму. 16 июня 2022 года ей вынесут приговор: Фелкинс грозит наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Техасе полиции удалось вычислить и арестовать мужчину, заказавшего убийство своей бывшей девушки и ее парня. Это удалось благодаря тому, что тот оставил два пятизвездочных отзыва предприятию, где заказал киллеров.