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10:22, 17 февраля 2023Россия

В России сменился командующий Центрального военного округа

Генерал-лейтенант Мордвичев официально стал командующим Центрального военного округа

Фото: : Кирилл Брага / РИА Новости

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально стал командующим Центрального военного округа (ЦВО). О смене главы ЦВО сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно приводимым данным из ЕГРЮЛ, Мордвичев занял место генерал-полковника Александра Лапина.

РБК отмечает, что о назначении Мордвичева сообщал еще в январе депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Ранее Мордвичев командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

29 октября телеканал ЧГТРК «Грозный» сообщил об отстранении от должности генерал-полковника Александра Лапина. Журналисты напомнили, что генерал неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, в частности — за оставление населенного пункта Красный Лиман.

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Марк Леонов
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