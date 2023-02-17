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10:23, 17 февраля 2023Силовые структуры

В Москве задержали троих молодых людей за похищение человека и грабеж

В Москве задержали троих мужчин за похищение 20-летнего знакомого и грабеж

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На юго-востоке Москвы задержали троих граждан в возрасте от 25 до 27 лет, похитивших 20-летнего знакомого и ограбившего его. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 11 февраля задержанные и еще один соучастник на улице Бутлерова насильно затащили потерпевшего в машину. Они отобрали у юноши мобильный телефон, банковскую карту, ключи и денежные средства, а затем надели наручники. Подельники вывезли жертву в лес и избили. Они переночевали в общежитии в городе Краснознаменск, а утром отвезли россиянина обратно в столицу. Отмечается, что злоумышленники вернули все вещи владельцу, но оставили себе деньги.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а,в,г» части 2 статьи 126 («Похищение человека») и пункту «г» части 2 статьи 161 («Грабеж»). В настоящее время решается вопрос об аресте фигурантов и идет поиск четвертого соучастника.

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Екатерина Власова
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