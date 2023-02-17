Российский школьник поставил третьеклассника на колени и требовал целовать руку

В Нижнем Тагиле подросток поставил третьеклассника на колени и требовал целовать руку

В Нижнем Тагиле подросток поставил третьеклассника на колени и требовал целовать руку. Об этом сообщает портал E1.RU.

По сообщению российского издания, ученик угрожал третьекласснику неким металлическим предметом, который сам пострадавший описывал как лопатку.

При этом, как сообщил отец пострадавшего третьеклассника, школа пыталась замять этот конфликт и даже не помогла ему связаться с родителями обидчика — в результате мужчина был вынужден обратиться в полицию.

«На мою просьбу организовать встречу с ними (родителями подростка — прим. «Ленты.ру») или просто обменяться телефонами, чтобы ситуацию между нами прояснить, ответила отказом. Мы обратились в полицию (...), собираемся идти в прокуратуру, подавать иск в суд на моральный вред», — рассказал мужчина.

В полиции изданию сообщили, что подросток извинился перед третьеклассником. О каких-либо санкциях кроме беседы в отделе по делам несовершеннолетних не сообщается.

Ранее стало известно, что 7 февраля в Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу. Девочка нанесла другому ребенку несколько десятков ударов в голову и грудь. Нож школьница принесла с собой из дома.