Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:52, 17 февраля 2023Россия

Российский школьник поставил третьеклассника на колени и требовал целовать руку

В Нижнем Тагиле подросток поставил третьеклассника на колени и требовал целовать руку

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Нижнем Тагиле подросток поставил третьеклассника на колени и требовал целовать руку. Об этом сообщает портал E1.RU.

По сообщению российского издания, ученик угрожал третьекласснику неким металлическим предметом, который сам пострадавший описывал как лопатку.

При этом, как сообщил отец пострадавшего третьеклассника, школа пыталась замять этот конфликт и даже не помогла ему связаться с родителями обидчика — в результате мужчина был вынужден обратиться в полицию.

«На мою просьбу организовать встречу с ними (родителями подростка — прим. «Ленты.ру») или просто обменяться телефонами, чтобы ситуацию между нами прояснить, ответила отказом. Мы обратились в полицию (...), собираемся идти в прокуратуру, подавать иск в суд на моральный вред», — рассказал мужчина.

В полиции изданию сообщили, что подросток извинился перед третьеклассником. О каких-либо санкциях кроме беседы в отделе по делам несовершеннолетних не сообщается.

Ранее стало известно, что 7 февраля в Химках пятиклассница напала с ножом на сверстницу. Девочка нанесла другому ребенку несколько десятков ударов в голову и грудь. Нож школьница принесла с собой из дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В России за полгода сменили командующих четырех военных округов из пяти
По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу
Зеленский заявил об отсутствии альтернатив членству Украины в ЕС и НАТО
Назван срок начала строительства моста через Неву за 50 миллиардов рублей
Последствия обстрела ВСУ приграничного российского города показали на видео
Российский школьник поставил третьеклассника на колени и требовал целовать руку
Посольство России в Румынии получило подозрительный конверт
Отец Месси оценил возможное возвращение сына в «Барселону»
Названы главные ошибки при ношении контактных линз
В московском СИЗО скончался фигурант громкого дела о растлении детей-сирот
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.