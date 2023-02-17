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13:54, 17 февраля 2023Россия

В России сменились командующие четырьмя военными округами

Минобороны России заявило о смене командующих четырьмя военными округами

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России сменились командующие четырьмя военными округами. Об этом в пятницу, 17 февраля, журналистам сообщили на сайте Минобороны России.

Так, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова назначили командующим Восточным военным округом (ВВО). Уточняется, что его назначение произошло в августе 2022 года. В январе 2023 года генерал-лейтенант Евгений Никифоров принял командование войсками Западного военного округа (ЗВО).

В Южном военном округе (ЮВО) командующим назначили генерал-полковника Сергея Кузовлева, а в Центральном военном округе (ЦВО) на эту должность принят генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Ранее стало известно, что у объединенной группировки войск СВО на Украине сменился командующий — им стал глава Генштаба Валерий Герасимов. Его заместителями назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Алексей Ким.

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Никита Абрамов
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