Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:25, 17 февраля 2023Россия

Медведев прокомментировал слова Зеленского о переговорах отсылкой к Пелевину

Медведев вспомнил роман Пелевина из-за отказа Зеленского от переговоров с Путиным

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отсылкой к роману писателя Виктора Пелевина «Empire "V"». Слова политика приводятся в его официальном Telegram-канале.

Ранее в интервью BBC News Зеленский, отвечая на вопрос о переговорах с Россией, заявил об отсутствии доверия к президенту Путину.

Вспоминая Минские соглашения, «подписанные предыдущим коверным», Медведев подчеркнул, что каждый новый «паяц» (устаревшее название шутов - прим. «Ленты.ру») в Киеве аннулирует решения своего предшественника. «Прямо по известному произведению Пелевина "Empire "V" повесть о настоящем сверхчеловеке», где он образно объяснил кем работают такие клоуны и у кого», — написал зампред Совбеза.

Вероятно, речь идет о диалоге двух героев произведения, в котором один из них рассуждает, что «единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном у пидорасов». А когда собеседник интересуется о наличии других вариантов, то отвечает: «Кто не хочет работать клоуном у пидорасов, будет работать пидорасом у клоунов».

Ранее Медведев заявил, что для того, чтобы переговоры между Украиной и Россией состоялись, необходимо прийти к согласию по двум правовым аспектам. Первый из них — признание результатов самоопределения народа бывших территорий Украины. Вторым условием политик назвал выработку специальных норм, рассчитанных на будущие международные отношения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о переговорах с Путиным
Лукашенко пошутил о невозможности отказаться от встречи с Путиным
Премьер Нидерландов приготовился сделать все возможное для победы Украины
Нидерланды направят на Украину две миссии для расследования военных преступлений
Водителей грузовиков обязали резервировать время пересечения границы России
В России подорожала аренда «однушек»
Лукашенко анонсировал производство штурмовой авиации в Белоруссии
В России задумались над пересмотром лимита бесплатных переводов через СБП
Россиянка заперла собак и кошек в машине на трое суток
Мать изрезавшей одноклассницу девочки нашла оправдание поступку дочери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.