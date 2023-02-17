Медведев прокомментировал слова Зеленского о переговорах отсылкой к Пелевину

Медведев вспомнил роман Пелевина из-за отказа Зеленского от переговоров с Путиным

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным отсылкой к роману писателя Виктора Пелевина «Empire "V"». Слова политика приводятся в его официальном Telegram-канале.

Ранее в интервью BBC News Зеленский, отвечая на вопрос о переговорах с Россией, заявил об отсутствии доверия к президенту Путину.

Вспоминая Минские соглашения, «подписанные предыдущим коверным», Медведев подчеркнул, что каждый новый «паяц» (устаревшее название шутов - прим. «Ленты.ру») в Киеве аннулирует решения своего предшественника. «Прямо по известному произведению Пелевина "Empire "V" повесть о настоящем сверхчеловеке», где он образно объяснил кем работают такие клоуны и у кого», — написал зампред Совбеза.

Вероятно, речь идет о диалоге двух героев произведения, в котором один из них рассуждает, что «единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране — работать клоуном у пидорасов». А когда собеседник интересуется о наличии других вариантов, то отвечает: «Кто не хочет работать клоуном у пидорасов, будет работать пидорасом у клоунов».

Ранее Медведев заявил, что для того, чтобы переговоры между Украиной и Россией состоялись, необходимо прийти к согласию по двум правовым аспектам. Первый из них — признание результатов самоопределения народа бывших территорий Украины. Вторым условием политик назвал выработку специальных норм, рассчитанных на будущие международные отношения.