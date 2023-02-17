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05:13, 17 февраля 2023Мир

В США назвали пять главных военных преступников

Американский политик Янг назвал Байдена и его приближенных главными военными преступниками

Фото: Unsplash

Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг назвал главных военных преступников, которые, по его мнению, должны покинуть свои посты. Об этом он написал в Twitter.

В списке Янга оказались президент США Джо Байден, его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.

«Ллойд Остин — один из худших, самых могущественных военных преступников в мире на данный момент. Его нужно отправить в отставку и официально предъявить ему обвинения и отстранить его от должности вместе Байденом, Салливаном, Блинкеном и Нуланд», — высказался демократ.

Ранее Янг заявил, что в США функционирует продажное правительство. Политик назвал американские власти худшими и продажными. «В США самое отвратительное правительство, которое можно купить за деньги», — подчеркнул он.

Марина Совина
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