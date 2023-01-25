В США назвали свое правительство продажным

Американский политик-демократ Янг назвал правительство США худшим и продажным

Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что в США функционирует продажное правительство. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

Янг назвал американские власти худшими и продажными. «В США самое отвратительное правительство, которое можно купить за деньги», — подчеркнул он.

Ранее Янг предложил объявить импичмент президенту США Джо Байдену из-за военных преступлений на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и других странах. «А также за продолжение прокси-войны против России на Украине», — подчеркнул политик. Он добавил, что все президенты Соединенных Штатов с 1945 года являлись военными преступниками.

До этого Янг раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена и назвал его «главным военным преступником». Блинкен «помогает правительству США и НАТО убивать тысячи этнических русских гражданских лиц на Украине», уверен политик.