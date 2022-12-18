Байдена предложили судить за убийство мирного населения в Донбассе

Демократ Джефф Янг захотел судить президента Байдена за убийство гражданских в Донбассе

Член Демократической партии США Джефф Янг предложил судить президента страны Джо Байдена за убийство мирного населения в Донбассе. Об этом он написал в Twitter.

Янг ответил на поздравление госсекретаря США Энтони Блинкена с 74-й годовщиной принятия Всеобщей декларации прав человека, назвав его «главным военным преступником», который «помогает правительству США и НАТО убивать тысячи этнических русских гражданских лиц на Украине». «Вас должны судить за военные преступления и посадить в тюрьму на 30 лет без права досрочного освобождения», — заявил он.

По мнению демократа, то же самое следует сделать в отношении советника по национальной безопасности Джейка Салливана, заместителя госсекретаря Виктории Нуланд и Джо Байдена.

В ноябре журналист Андреа Уидбург заявила, что президент США Джо Байден является «прогнившим» политиком. Она обвинила Байдена в недееспособности и призвала его уйти в отставку.