В США предложили объявить импичмент Байдену из-за военных преступлений

Демократ Янг заявил, что Байдена следует отстранить от должности за военные преступления

Член Демократической партии США Джефф Янг заявил, что президент США Джо Байден должен быть отстранен от должности за военные преступления. Такое мнение он выразил в Twitter.

«Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее. А также за продолжение прокси-войны против России на Украине», — говорится в сообщении. Кроме того, демократ убежден, что все президенты Соединенных Штатов с 1945 года были военными преступниками.

Ранее Джеффри Янг назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «главным военным преступником», который «помогает правительству США и НАТО убивать тысячи этнических русских гражданских лиц на Украине». «Вас должны судить за военные преступления и посадить в тюрьму на 30 лет без права досрочного освобождения», — заявил он. Янг также отметил, что то же самое следует сделать в отношении Джо Байдена, а также советника по национальной безопасности Джейка Салливана и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.