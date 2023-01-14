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07:18, 14 января 2023Мир

В США предложили объявить импичмент Байдену из-за военных преступлений

Демократ Янг заявил, что Байдена следует отстранить от должности за военные преступления

Фото: Tom Brenner / Reuters

Член Демократической партии США Джефф Янг заявил, что президент США Джо Байден должен быть отстранен от должности за военные преступления. Такое мнение он выразил в Twitter.

«Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее. А также за продолжение прокси-войны против России на Украине», — говорится в сообщении. Кроме того, демократ убежден, что все президенты Соединенных Штатов с 1945 года были военными преступниками.

Ранее Джеффри Янг назвал госсекретаря США Энтони Блинкена «главным военным преступником», который «помогает правительству США и НАТО убивать тысячи этнических русских гражданских лиц на Украине». «Вас должны судить за военные преступления и посадить в тюрьму на 30 лет без права досрочного освобождения», — заявил он. Янг также отметил, что то же самое следует сделать в отношении Джо Байдена, а также советника по национальной безопасности Джейка Салливана и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.

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Марина Совина
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