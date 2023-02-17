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17:20, 17 февраля 2023Силовые структуры

Задержан предполагаемый убийца сторожа и его жены в российском городе

В Приморье правоохранители задержали подозреваемого в убийстве сторожа магазина с женой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В городе Дальнегорске Приморского края полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

61-летнего мужчину без определенного места жительства обнаружили на заброшенной даче. У предполагаемого убийцы имеются судимости за незаконный оборот оружия и неправомерное завладение транспортом с применением насилия. По данным правоохранителей, он причастен к убийству сторожа магазина и его жены, чьи тела были обнаружены в помещении торговой точки на улице Матросова.

Мужчину и женщину в возрасте 69 и 74 лет с колото-резаными ранами нашли 11 февраля. Также был ранен их родственник, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится на допросе у следователя.

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Любовь Ширижик
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