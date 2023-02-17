Россияне смогут переводить деньги и оплачивать товары в цифровых рублях

ЦБ: с 1 апреля клиенты 13 банков получат доступ к операциям с цифровым рублем

С 1 апреля клиенты 13 российских банков получат доступ к реальным операциям — переводам и оплате товаров и услуг, пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда Банка России Ольгу Скоробогатову.

Механизм будет тестировать на ограниченном количестве операций и на ограниченном количестве клиентов, отобранных банками. Все кредитные организации прошли технические и операционные тесты.

Следующим этапом, по словам Скоробогатовой, ЦБ перейдет к тестированию цифрового рубля в бюджетном процессе. Регулятор договорился с Минфином о том, что пилот проекта в части бюджетных платежей будет запущен в 2024 году, Сейчас ЦБ сосредотачивается «именно на операциях, которые нужны людям», подчеркнула представитель Банка России.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. На ней клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.