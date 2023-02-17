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03:27, 17 февраля 2023Путешествия

В России разработают и выпустят детали для западных самолетов

«Известия»: S7 Technics и «Росатом» разработают и выпустят детали для западных самолетов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Детали для западных самолетов разработают и выпустят в России. Так, S7 Technics и «Росатом» уже занялись созданием воздушных и водяных фильтров и тормозных дисков. Об этом в пятницу, 17 февраля, пишут «Известия».

Как рассказал замгендиректора по инженерному сопровождению — главный инженер S7 Technics Виталий Сусанин, опытные образцы водяных и HEPA-фильтров, которые применяются для очистки воздуха, уже изготовлены. Прежде чем они смогут использоваться, предстоят их испытания на самолете и сертификация. Однако ряд проектов с промышленными партнерами пока находятся только в стадии проработки.

В департаменте коммуникаций «Росатома» изданию подтвердили участие в разработке и производстве водяных и HEPA-фильтров для установки на самолеты иностранного производства.

Кроме того, S7 Technics ищет замену импортным лакокрасочным материалам, аналоги растворителей и моющих средств. Также компания начала работу над главными изменениями в конструкции самолета в ближайшей перспективе. В презентации Сусанина уточняется, что к главным модификациям относятся замены шин, тормозов и привязных ремней.

Ранее в пресс-службе Минтранса сообщили, что в России есть все возможности для поддержания летной годности воздушных судов и их обслуживания. Помимо этого, в министерстве рассказали, что поддержание безопасности полетов организовано на высоком уровне.

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Марина Совина
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