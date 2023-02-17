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16:36, 17 февраля 2023Забота о себе

Гурман подсказал способ избежать размокания сэндвичей

The Sun: чтобы сэндвич не размокал, нужно смазывать хлеб оливковым маслом

Фото: Carlos Tischler/ Eyepix Group / Globallookpress.com

Гурман с сайта о еде и ресторанах Oola.com подсказал способ сделать так, чтобы сэндвич не размокал при хранении. Его приводит The Sun.

По словам эксперта, чтобы избежать размокания хлеба, его нужно смазывать оливковым маслом. «Покройте внутреннюю сторону каждого ломтя хлеба тонким слоем оливкового масла, и это будет препятствовать впитыванию жидкости и размоканию. Главное, чтобы масла было не слишком много, иначе сэндвич станет жирным», — сказал он.

Вместо оливкового масла, уточнил он, можно использовать сливочное. «Намажьте растопленное и слегка остывшее сливочное масло на каждый кусок, и сэндвич останется свежим дольше и будет более вкусным», — пообещал он.

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Кроме того, уточнил гурман, размокание можно предотвратить, если намазывать соус на мясо или сыр, а не на хлеб, а также использовать не подогретые, а прохладные ингредиенты или ингредиенты комнатной температуры.

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Александра Лисица
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