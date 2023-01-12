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22:30, 12 января 2023Забота о себе

Телеведущая нашла способ приготовить яйцо в микроволновке и не взорвать его

Канадская телеведущая посоветовала варить яйцо в микроволновке в воде с уксусом

Кадр: @jennifervalentyne

Канадская телеведущая Дженнифер Валентайн посоветовала подписчикам в социальной сети TikTok варить яйцо в стакане воды с уксусом, поставленном в микроволновую печь. На способ приготовить яйцо в микроволновке и не взорвать его, который нашла Валентайн, обратило внимание издание The Sun.

В ролике, опубликованном на ее странице, Валентайн показала, как добавляет чайную ложку уксуса в стакан воды. Затем она разбила яйцо в воду и включила микроволновку на одну минуту.

Через минуту телеведущая достала готовое яйцо, нашла его «совершенным» и положила на кусок мультизернового хлеба. Прежде чем съесть свой бутерброд, Валентайн посыпала его солью и перцем. По словам блогерши, результат ей понравился.

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Если положить в микроволновую печь яйцо в скорлупе, оно может взорваться внутри или после того, как его вынули, последствием чего могут стать травмы.

Ранее диетолог Андрей Бобровский перечислил способы приготовления картофеля без лишних калорий. По его словам, сваренный на пару или в мундире картофель не навредит фигуре.

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Александра Лисица
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