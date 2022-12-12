Названы способы приготовить картофель без лишних калорий

Диетолог Андрей Бобровский: сваренный на пару или в мундире картофель не навредит фигуре

Сваренный на пару или в мундире картофель не навредит фигуре, уверяет диетолог Андрей Бобровский. Он перечислил в интервью Sputnik способы приготовления без лишних калорий этого популярного и любимого многими продукта.

Миф, что картофель в любом виде вредит фигуре, развеяли много лет назад, заявил диетолог. По его словам, сам по себе картофель не вредит ни фигуре, ни здоровью. Вредным этот продукт делает неправильное приготовление.

Бобровский предупредил, что если часто есть, например, картофель фри, то проблем не избежать: в процессе готовки продукт трижды оказывается в жиру. В первый раз, когда его доводят до полуготовности на производстве, второй раз — в заведении общественного питания при готовке в кипящем масле, а в третий — когда готовый продукт макают в жирный соус.

«Если переедать такой картофель, то это чревато в первую очередь лишним весом. Во вторую очередь — сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также заболеваниями пищеварительного тракта», — предупредил врач.

Но это не означает, что от любимой картошки нужно отказаться насовсем, пояснил диетолог. Он отметил, что приготовленный на пару, сваренный в мундире или обжаренный с минимальным количеством масла картофель вреда здоровью не принесет.

Ранее диетолог Ольга Турина рассказала, что может заменить вредные продукты на новогоднем столе. Например, она посоветовала вместо майонеза использовать сметану небольшой жирности.

