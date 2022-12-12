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15:01, 12 декабря 2022Забота о себе

Названы способы приготовить картофель без лишних калорий

Диетолог Андрей Бобровский: сваренный на пару или в мундире картофель не навредит фигуре

Фото: Hai Nguyen / Unsplash

Сваренный на пару или в мундире картофель не навредит фигуре, уверяет диетолог Андрей Бобровский. Он перечислил в интервью Sputnik способы приготовления без лишних калорий этого популярного и любимого многими продукта.

Миф, что картофель в любом виде вредит фигуре, развеяли много лет назад, заявил диетолог. По его словам, сам по себе картофель не вредит ни фигуре, ни здоровью. Вредным этот продукт делает неправильное приготовление.

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Бобровский предупредил, что если часто есть, например, картофель фри, то проблем не избежать: в процессе готовки продукт трижды оказывается в жиру. В первый раз, когда его доводят до полуготовности на производстве, второй раз — в заведении общественного питания при готовке в кипящем масле, а в третий — когда готовый продукт макают в жирный соус.

«Если переедать такой картофель, то это чревато в первую очередь лишним весом. Во вторую очередь — сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также заболеваниями пищеварительного тракта», — предупредил врач.

Но это не означает, что от любимой картошки нужно отказаться насовсем, пояснил диетолог. Он отметил, что приготовленный на пару, сваренный в мундире или обжаренный с минимальным количеством масла картофель вреда здоровью не принесет.

Ранее диетолог Ольга Турина рассказала, что может заменить вредные продукты на новогоднем столе. Например, она посоветовала вместо майонеза использовать сметану небольшой жирности.

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Вера Владзиевская
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