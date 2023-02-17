Небензя заявил о стремлении Польши и стран Балтии расчленить Россию

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что Польша и страны Балтии стремятся расчленить Россию

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Польша и страны Балтии стремятся расчленить Россию, отметив, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оказалась заложником этих государств. Его слова приводит ТАСС.

«Как, когда и с чьей подачи они оказались заложниками бесчинствующих в своей русофобии поляков, прибалтов и других младоевропейцев, не скрывающих сегодня своих планов по расчленению России и захвату ее природных ресурсов?» — подчеркнул высокопоставленный дипломат, выступая на заседании Совбеза организации, посвященном годовщине Минских соглашений.

В качестве подтверждения своих слов Небензя призвал послушать евродепутата из Польши Анну Фотыгу, опубликовавшую соответствующий манифест в издании Euractiv.

Ранее постпред России при ООН заявил, что Россия потеряла доверие к Западу и его обещаниям в отношении нерасширения НАТО на восток, о невмешательстве во внутренние дела страны и стремлении жить в мире.

