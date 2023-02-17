Небензя заявил о потере Россией доверия к Западу

Постпред РФ при ООН Небензя заявил, что Россия потеряла доверие к Западу

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, выступая на заседании Совбеза организации, посвященного годовщине минских соглашений, что Россия потеряла доверие к Западу. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат обратился к западным членам Совета безопасности, подчеркнув, что жить как раньше уже не получится, поскольку система безопасности для Запада является антироссийской.

«Вы уже проявили достаточно глубоко прятавшуюся у вас русофобию, чтобы мы поняли, что именно она и стремление уничтожить нашу страну, причем, по возможности, чужими руками — это все, что вами на самом деле движет, что вам не интересно строить систему европейской и евроатлантической безопасности вместе с Россией», — подчеркнул Небензя.

Постпред добавил, что у Москвы не осталось доверия к западным странам и их обещаниям, ни в отношении нерасширения НАТО на восток, ни о невмешательстве во внутренние дела страны и стремлении жить в мире.

Дипломат отметил, что Запад в полной мере показал неспособность договариваться, закрыв глаза на формирование на Украине «русофобской диктатуры», поэтому нет оснований верить, что есть возможность выйти из «порочного круга вранья».

Ранее Небензя заявил, что возможность посредничества ООН при урегулировании украинского конфликта с учетом занятой ее критической позиции по отношению к России вызывает вопросы.