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21:13, 17 февраля 2023Мир

В России усомнились в возможности посредничества ООН по Украине

Постпред Небензя: Россия сомневается в возможности посредничества ООН по Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Возможность посредничества ООН при урегулировании украинского конфликта с учетом занятой ее критической позиции по отношению к России вызывает вопросы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, сегодня многие говорят о том, что международная организация должна сыграть роль посредника между Киевом и Москвой. Небензя уточнил, что Россия не может доверять такому посредничеству. «Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?» — усомнился он.

По мнению постпреда, чем больше западных стран на заседании Совбеза ООН будут «читать сказки» о том, что Россия якобы не выполняла Минские соглашения, тем больше людей поймут истинное положение дел. «У нас не было выхода, кроме как защитить нашу страну, защитить ее от вас, защитить нашу идентичность и наше будущее», — подчеркнул Небензя.

Ранее Небензя заявил о давлении Запада на Международный суд ООН в деле по Украине.

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Марина Совина
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