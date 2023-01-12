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22:08, 12 января 2023Мир

Небензя заявил о давлении Запада на Международный суд ООН в деле по Украине

Постпред РФ Небензя заявил о давлении Запада на Международный суд ООН в деле по Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Запад оказывает открытое давление на Международный суд ООН в деле по Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Прямо сейчас мы наблюдаем очередную нахрапистую атаку Запада на международное право в виде беспрецедентного злоупотребления статьей 63 статута Международного суда для оказания открытого давления на один из главных органов ООН», — подчеркнул дипломат, выступая на заседании Совбеза ООН.

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Небензя пояснил, что речь идет о намерении порядка 50 стран, в основном членов Европейского союза (ЕС) и НАТО, вступить в дело по Конвенции о предотвращении преступлений геноцида и наказания за него 1948 года на стороне Украины. По его словам, многие из этих государств открыто заявляют, что поступают так для демонстрации поддержки Киеву.

Постпред России выразил убеждение, что международные принципы Устава ООН возобладают над «псевдоюридическими концепциями» и различными союзами, декларирующими себя как сугубо оборонительные, например Североатлантический альянс и AUKUS в составе США, Великобритании и Австралии.

Небензя добавил, что Россия рассчитывает на более активную роль генсека организации в этих вопросах, чтобы избежать навязывания «миропорядка, основанного на правилах», западных шаблонах поведения и инструкциях по государственному устройству.

Ранее постпред России при ООН оценил идею Киева организовать трибунал против страны, назвав подобные предложения нелепыми.

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Марина Совина
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