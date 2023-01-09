Небензя оценил идею Киева организовать трибунал против России

Постпред РФ при ООН Небензя назвал нелепой идею Киева организовать трибунал против России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил идею Киева организовать трибунал против страны, назвав подобные предложения нелепыми. Его слова приводит ТАСС.

«Они фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

30 ноября Еврокомиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки западных стран создать трибунал по Украине не будут легитимными. Также, отметил представитель Кремля, они будут отвергнуты и осуждены Россией.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) не поддержали инициативу. Он уточнил, что представил такое предложение 12 декабря, «но интересная дискуссия не имела конкретного ответа».

