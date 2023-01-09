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22:37, 9 января 2023Мир

Небензя оценил идею Киева организовать трибунал против России

Постпред РФ при ООН Небензя назвал нелепой идею Киева организовать трибунал против России
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил идею Киева организовать трибунал против страны, назвав подобные предложения нелепыми. Его слова приводит ТАСС.

«Они фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

30 ноября Еврокомиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой Организации Объединенных Наций.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки западных стран создать трибунал по Украине не будут легитимными. Также, отметил представитель Кремля, они будут отвергнуты и осуждены Россией.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) не поддержали инициативу. Он уточнил, что представил такое предложение 12 декабря, «но интересная дискуссия не имела конкретного ответа».

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Марина Совина
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