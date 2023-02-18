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19:29, 18 февраля 2023Интернет и СМИ

Во Франции возмутились словами Макрона о продолжительности конфликта на Украине

Читатели Le Figaro заявили, что затяжной конфликт станет концом для Украины

Фото: Shutterstock

Читатели французского издания Le Figaro возмутились словами главы государства Эммануэля Макрона о том, что конфликт Украины с Россией будет долгим. Соответствующие комментарии появились в Twitter издания.

Пользователи подчеркнули, что затяжной конфликт станет концом для Украины, а также призвали стороны к мирным переговорам, которые бы позволили избежать человеческих жертв.

«Война на Украине приближается к унизительному военному поражению. Потеря территорий и массовые разрушения, страдания, более 150 000 погибших солдат, которые можно было избежать путем серьезных переговоров», — написал @Lamberto2050.

Кроме того, французского лидера обвинили в отсутствии собственного мнения и потаканию Североатлантическому альянсу. «Эммануэль Макрон не имеет своих мыслей о войне на Украине, он просто примкнул к сторонникам НАТО, которые не приняли тот факт, что Крым российский, а с сепаратистскими провинциями Украина сознательно плохо обошлась», — отметил @Destain131.

«Если он хочет войны, то пусть участвует в ней один. У страны самый большой долг, чем когда-либо, никто не хочет его реформ, которые заключаются в том, чтобы отнимать у нас наши права одно за другим», — подчеркнул @Canard_Sauvage.

«Слуга Германии, лакей Украины, лакей Европы! (...) Доверие нулевое, управление экономикой нулевое! Кто, черт возьми, послал нам такого президента?» — возмутился @stereopoulos.

Также читатели подчеркивали, что Европа устала от требований Киева и от наплыва украинских беженцев.

Ранее политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что Макрон ведет страну к войне.

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Варвара Кошечкина
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