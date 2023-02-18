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20:11, 18 февраля 2023Мир

Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране

МИД Нидерландов: принято решение ограничить число работающих в стране дипломатов РФ

Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел Нидерландов сообщило, что кабинет министров принял решение ограничить число работающих в стране российских дипломатов. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает ТАСС.

«В российском посольстве в Гааге может работать не больше дипломатов, чем в посольстве Нидерландов в Москве», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В документе также уточняется, что в связи в принятым решением ряду российских дипломатов придется покинуть Нидерланды. Их точное число не называется, однако сообщает, что выехать из страны они должны будут в течение двух недель.

Кроме того, Нидерланды решили закрыть российское торгпредство в Амстердаме со вторника, 21 февраля.

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Варвара Кошечкина
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