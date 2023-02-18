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14:06, 18 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин отсек ножницами и топором пальцы сожительнице из-за счетов по ЖКХ

В Приморье мужчина отсек ножницами и топором пальцы сожительнице из-за счетов по ЖКХ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Приморье полиция задержала 51-летнего местного жителя, который покалечил сожительницу, собиравшуюся оплатить счета по ЖКХ вместо покупки спиртного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

В село Черниговка приехала на вызов бригада скорой помощи, которая нашла 32-летнюю местную жительницу, истекающую кровью. Медики вызвали полицию, которая выяснила, что гражданский муж пострадавшей разозлился на нее за то, что она решила оплатить коммунальные услуги, а не покупать ему алкоголь. Во время застолья мужчина схватил топор и ножницы и отсек ими три пальца сожительнице.

В отделе полиции он сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Он заключен под стражу. Мужчина ранее уже был судим.

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Любовь Ширижик
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