Стало известно об обнаружении российской разведкой спецгруппы ВСУ у Кременной

«Русская Весна»: российские разведчики обнаружили и накрыли спецгруппу ВСУ у Кременной

Российские разведчики обнаружили и накрыли артиллерийским огнем специальную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кременной. Об этом сообщает «Русская Весна».

Как стало известно изданию, украинская разведывательно-диверсионная группа была выявлена в ходе обследования местности операторами беспилотника.

Отмечается, что после этого по ней был скорректирован огонь артиллерии, после чего противник понес потери, а выжившие военнослужащие укрылись в лесу.

Ранее сообщалось, что разведчики Западного военного округа (ЗВО) во время продвижения на кременском участке фронта отбили у Нацгвардии Украины два опорных пункта.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ на направлении Кременная—Сватово за сутки потеряли около 200 человек.