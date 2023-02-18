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04:34, 18 февраля 2023Мир

Китайский дипломат предупредил ФРГ о рисках аналогов подрыва «Северного потока»

Китайский дипломат допустил повторение инцидентов, подобных взрывам на «Северных потоках»

Фото: РИА Новости

Затягивающийся украинский кризис может стать причиной повторения инцидентов наподобие взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И, пишет Xinhua.

Ван И заявил, что понимает обеспокоенность Германии из-за кризиса на Украине. Чем дольше конфликт затягивается, тем больший ущерб будет причинен Европе, предупредил он. «Могут внезапно повториться инциденты, аналогичные взрывам на "Северных потоках"», — допустил политик риск аналогов подрыва газопроводов.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2», произошли взрывы, приведшие к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Как и Германия, эти страны подозревают целенаправленную диверсию.

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Марина Совина
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