Китайский дипломат предупредил ФРГ о рисках аналогов подрыва «Северного потока»

Китайский дипломат допустил повторение инцидентов, подобных взрывам на «Северных потоках»

Затягивающийся украинский кризис может стать причиной повторения инцидентов наподобие взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И, пишет Xinhua.

Ван И заявил, что понимает обеспокоенность Германии из-за кризиса на Украине. Чем дольше конфликт затягивается, тем больший ущерб будет причинен Европе, предупредил он. «Могут внезапно повториться инциденты, аналогичные взрывам на "Северных потоках"», — допустил политик риск аналогов подрыва газопроводов.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2», произошли взрывы, приведшие к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Как и Германия, эти страны подозревают целенаправленную диверсию.