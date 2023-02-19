В офисе Зеленского не признали необходимость в отступлении ВСУ из Артемовска
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что ВСУ не планируют уходить из Артемовска
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют уходить из Артемовска (украинское название Бахмут — примечание «Ленты.ру»). Необходимость отступления из полуокруженного города не признал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает ТАСС.
«Мы обороняем этот город. Мы не планируем уходить», — заявил чиновник.
Ранее 18 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что снабжение группировки ВСУ в Артемовске практически заблокировано. Он отметил, что населенный пункт оказался в оперативном окружении, а российские военнослужащие продолжают активное наступление.