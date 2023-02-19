Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:55, 19 февраля 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского не признали необходимость в отступлении ВСУ из Артемовска

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что ВСУ не планируют уходить из Артемовска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не планируют уходить из Артемовска (украинское название Бахмут — примечание «Ленты.ру»). Необходимость отступления из полуокруженного города не признал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает ТАСС.

«Мы обороняем этот город. Мы не планируем уходить», — заявил чиновник.

Ранее 18 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что снабжение группировки ВСУ в Артемовске практически заблокировано. Он отметил, что населенный пункт оказался в оперативном окружении, а российские военнослужащие продолжают активное наступление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Обсудить
Последние новости
ВС России поразили пункт дислокации полка БПЛА ВСУ в районе Хмельницкого
СКР подтвердил причастность спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту
ВСУ обстреляли три населенных пункта в Белгородской области
Украина обстреляла общежитие и гимназию в Донецке
В Молдавии начались задержания направлявшихся на протесты в Кишинев граждан
В офисе Зеленского не признали необходимость в отступлении ВСУ из Артемовска
Минобороны отреагировало на сообщения об увольнении офицеров ДНР и ЛНР
Названы районы Москвы с самым большим количеством дешевых квартир
Надгробие с могилы Героя Советского Союза нашли на помойке
Американский генерал назвал главную цель украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.