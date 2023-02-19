В Болгарии арестовали виновных в гибели нелегальных мигрантов

В Болгарии арестовали 5 виновных в гибели нелегальных мигрантов, один объявлен в розыск

В Болгарии арестовали пятерых виновных в гибели нелегальных мигрантов, еще один из подозреваемых объявлен в международный розыск. Об этом заявил заместитель главного прокурора республики, директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов, передает ТАСС.

По его словам, спустя сутки с момента начала расследования была раскрыта деятельность преступной группы, которая занималась организацией нелегальной миграции — шесть человек самостоятельно делали тайники в грузовиках для перевозки мигрантов, осуществляя их транспортировку дважды в месяц.

Отмечается, что в этот раз в кузов машины были загружены не 30, как обычно, а более 50 человек. Через час после начала движения водители машины услышали шум в кузове и остановились проверить, что происходит. Выяснилось, что некоторые из мигрантов мертвы. Тогда водители бросили грузовик и скрылись с места происшествия, сообщил Сарафов.

Он уточнил, что 52 мигранта находились в тесном тайнике, где не хватало воздуха, и 18 из них умерли в течение часа. Выяснилось, что каждый из нелегальных мигрантов заплатил от пяти до семи тысяч евро, чтобы добраться в Европу.

Ранее политический аналитик Александр Асафов предупредил о риске новой волны беженцев. Он напомнил, что именно Турция всегда была регулятором потоков мигрантов в Европу, чем неоднократно шантажировала западные страны.