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08:30, 19 февраля 2023Мир

В Китае заявили об успешном преодолении пандемии коронавируса

Глава МИД Ван И: Китай преодолел пандемию и готов к восстановлению контактов с миром
Ван И

Ван И. Фото: Adriano Machado / Reuters

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И заявил об успешном преодолении пандемии коронавируса. Его слова приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.

«Китай успешно вышел из стадии пандемии и готов полностью возобновить контакты с Европой и миром», — сообщил политик во время встречи с главой дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепом Боррелем.

По словам Вана И, стороны могут активно готовиться к новым встречам лидеров Китая и ЕС, в полной мере пользоваться механизмами диалога на высоком уровне в различных областях, чтобы добиться как можно более быстрого восстановления взаимодействия допандемийного уровня.

8 января стало известно об отмене Китаем ряда действовавших с 2020 года коронавирусных ограничений. В частности, были отменены обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы.

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Варвара Кузьмина
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