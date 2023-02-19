Спрогнозировано подорожание продуктов на мировом рынке в текущем году

Топ-менеджер Nestle Шнайдер: основные продукты питания продолжат дорожать в 2023 году

Исполнительный директор компании Nestle Марк Шнайдер спрогнозировал подорожание основных продуктов питания в этом году. Его слова приводит портал Axios.

По словам Шнайдера, в текущем году рост цен будет варьироваться в зависимости от рынка. Он указал, что повышение стоимости продуктов наступит только при условии, что «инфляция производственных затрат будет это оправдывать». Топ-менеджер Nestle сообщил, что гиганты продовольственного рынка на сегодняшний день продолжают восстанавливать валовую маржу.

Он подчеркнул, что от инфляции пострадали не только потребители, но и бизнес, который сейчас пытается компенсировать причиненный ему ущерб. Шнайдер рассказал, что, несмотря на увеличение цен компанией Nestle в прошлом году на 8,2 процента, этих мер оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать затраты.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова предсказала рост цен на сахар и апельсины в 2023 году. Такой прогноз обусловлен рядом причин, в частности, стоимость сахара увеличится из-за укрепления бразильского реала относительно американской валюты.