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06:36, 19 февраля 2023Экономика

Спрогнозировано подорожание продуктов на мировом рынке в текущем году

Топ-менеджер Nestle Шнайдер: основные продукты питания продолжат дорожать в 2023 году

Фото: Franki Chamaki / Unsplash

Исполнительный директор компании Nestle Марк Шнайдер спрогнозировал подорожание основных продуктов питания в этом году. Его слова приводит портал Axios.

По словам Шнайдера, в текущем году рост цен будет варьироваться в зависимости от рынка. Он указал, что повышение стоимости продуктов наступит только при условии, что «инфляция производственных затрат будет это оправдывать». Топ-менеджер Nestle сообщил, что гиганты продовольственного рынка на сегодняшний день продолжают восстанавливать валовую маржу.

Он подчеркнул, что от инфляции пострадали не только потребители, но и бизнес, который сейчас пытается компенсировать причиненный ему ущерб. Шнайдер рассказал, что, несмотря на увеличение цен компанией Nestle в прошлом году на 8,2 процента, этих мер оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать затраты.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова предсказала рост цен на сахар и апельсины в 2023 году. Такой прогноз обусловлен рядом причин, в частности, стоимость сахара увеличится из-за укрепления бразильского реала относительно американской валюты.

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Варвара Кузьмина
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