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14:45, 19 февраля 2023Мир

Рейтинг Макрона оказался самым низким за три года

IFOP: рейтинг президента Макрона во Франции упал на самый низкий за три года уровень
СюжетПенсионная реформа:

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона оказался на самом низком за три года уровне. Это следует из данных опроса, проведенного институтом общественного мнения IFOP по заказу издания Journal du dimanche.

Согласно результатам социологического исследования, из всех опрошенных французов только 32 процента заявили, что удовлетворены действиями главы государства. По словам генерального директора IFOP Фредерика Даби, подобный результат стал «концом долгой фазы президентского иммунитета» и расплатой Макрона «за непопулярные реформы».

Уточняется, что уровень популярности французского лидера снизился до минимума с февраля 2020 года в связи с планами пенсионной реформы.

Продвигаемый президентом Франции проект пенсионной реформы предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году. Как заявлял Макрон, для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса гражданам страны придется больше работать, а к 2027 году ее руководству потребуется от 10 до 12 миллиардов евро на финансирование соответствующих социальных выплат.

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Виктория Кондратьева
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