Глава Минюста Украины Малюсько: Нидерланды профинансируют создание «реестра ущерба» стране

Нидерланды профинансируют создание «реестра ущерба» Украины, который будет действовать как международная организация. Об этом сообщил глава украинского Минюста Денис Малюсько, передает РИА Новости со ссылкой на «Общественные новости».

«Реестр ущерба, нанесенного Украине в результате российской агрессии, и связанный с ним фонд компенсации будет работать в формате международной организации и будет получать финансирование от правительства Нидерландов», — пояснил Малюсько. Он добавил, что Нидерланды будут финансировать реестр «на первых этапах создания и поддержки в течение первого года».

После этого планируется создать комиссию по рассмотрению требований компенсаций, представители которой будут иметь аналог дипломатического иммунитета. Международный реестр будет синхронизироваться с уже сформированным на Украине. В будущем фонд будет наполняться, а также планируются выплаты по требованиям, внесенным в реестр. «То есть это гораздо больше, чем создание какого-либо софта или продукта», — подытожил он.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности сделать все возможное, чтобы убедиться в победе Украины. По его словам, Киев борется за свободу, безопасность и ценности других стран.