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09:07, 19 февраля 2023Россия

Володин назвал подлостью планы по отмене Дня Победы на Украине

Спикер Госдумы Володин назвал подлым поступком планы по отмене Дня Победы на Украине

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

Намерение Верховной Рады отменить празднование Дня Победы на Украине является самым подлым поступком по отношению к тем, кто сражался с нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале.

По словам политика, власти республики пошли на такой шаг, так как память о Победе объединяет большинство жителей России, Украины и Белоруссии и «это не дает покоя нынешнему киевскому режиму во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским».

Первым шагом в процессе уничтожения этой памяти он назвал запрет разговаривать на русском языке и уничтожение памятников советским солдатам и полководцам на украинской территории.

«Потом на Украине раскололи православную церковь. Не остановились на этом. Стали уничтожать родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую, — она, как и вера, у нас общая. Не ограничившись исключением из школьной программы наших классиков, начали переименовывать города и улицы», — сказал Володин.

14 февраля в Верховную Раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Украинские депутаты предложили заменить их празднованием Дня украинской женщины — 25 февраля и Днем памяти и примирения — 8 мая.

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Алевтина Запольская
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