Володин назвал подлостью планы по отмене Дня Победы на Украине

Спикер Госдумы Володин назвал подлым поступком планы по отмене Дня Победы на Украине

Намерение Верховной Рады отменить празднование Дня Победы на Украине является самым подлым поступком по отношению к тем, кто сражался с нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом написал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем официальном Telegram-канале.

По словам политика, власти республики пошли на такой шаг, так как память о Победе объединяет большинство жителей России, Украины и Белоруссии и «это не дает покоя нынешнему киевскому режиму во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским».

Первым шагом в процессе уничтожения этой памяти он назвал запрет разговаривать на русском языке и уничтожение памятников советским солдатам и полководцам на украинской территории.

«Потом на Украине раскололи православную церковь. Не остановились на этом. Стали уничтожать родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую, — она, как и вера, у нас общая. Не ограничившись исключением из школьной программы наших классиков, начали переименовывать города и улицы», — сказал Володин.

14 февраля в Верховную Раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Украинские депутаты предложили заменить их празднованием Дня украинской женщины — 25 февраля и Днем памяти и примирения — 8 мая.