Politico: встреча в Мюнхене подвела Запад к пониманию о конце существующего порядка в мире

Ход и итоги конференции по безопасности в Мюнхене подводят представителей Запада к пониманию о конце существующего миропорядка после начала СВО на Украине. Об идеях, к которым встреча подвела западных журналистов и чиновников рассказал обозреватель журнала Politico Мэтью Карницниг.

«Если даже немцы обеспокоены нынешними конфликтами, это может быть тем моментом, чтобы действительно начать беспокоиться... Для некоторых участников встречи атмосфера в переполненном отеле Bayerischer Hof напоминала 1938 год — в том же году там прошла конференция, итогом которой стало печально известное Мюнхенское соглашение, по которому европейские державы уступили Судетскую область Третьему Рейху в попытке сохранить мир и порядок», — говорится в публикации.

Ранее глава немецкой Левой партии Мартин Ширдеван заявил, что разочарован решением не приглашать Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Он выразил мнение, что избежать переговоров с Россией по Украине не удастся, а прийти к какому-либо решению получится только путем диалога.