Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен

Немецкий политик Ширдеван заявил, что разочарован решением не приглашать Россию в Мюнхен

Глава немецкой Левой партии Мартин Ширдеван заявил, что разочарован решением не приглашать Россию на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Его слова в эфире телеканала ARD передает издание Focus.

Ширдеван выразил мнение, что избежать переговоров с Россией по Украине не удастся, а прийти к какому-либо решению получится только путем диалога. «Конечно, две противоборствующие стороны должны сесть за стол переговоров при международном посредничестве», — отметил он. Однако, по его словам, вместо этого западные политики «говорят только о поставках оружия».

Ранее Мартин Ширдеван заявил о необходимости поиска дипломатического решения ситуации на Украине, а также призвал выйти из «военного тупика». По мнению политика, нужно оказать на Россию такое давление, чтобы она была вынуждена пойти на переговоры. При этом Ширдеван указал на то, что накачивание Украины оружием ведет к эскалации конфликта.