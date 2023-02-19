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14:20, 19 февраля 2023Россия

Минпросвещения решило проводить «разговоры о важном» для родителей

Министерство просвещения РФ приняло решение проводить «разговоры о важном» для родителей

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Минпросвещения России приняло решение проводить «разговоры о важном» для родителей, заявил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.

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Виктория Кондратьева
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