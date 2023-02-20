«Аватар 2» снова обогнал «Титаник» по кассовым сборам

«Аватар 2» снова обогнал «Титаник» и стал третьей самой кассовой лентой в истории

Фильм «Аватар 2» Джеймса Кэмерона снова обошел по сборам другую картину режиссера «Титаник» в мировом прокате с продажами билетов по всему миру на сумму 2,243 миллиарда долларов и стал третьей самой кассовой лентой в истории (без учета инфляции). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Титаник», продажи билетов по всему миру которого составили 2,194 миллиарда долларов до глобального переиздания в 3D в начале месяца, теперь оцениваются в 2,242 миллиарда долларов по всему миру. На данный момент список самых кассовых фильмов всех времен возглавляет первая часть «Аватар» Кэмерона (2,92 миллиарда долларов), на втором месте расположилась лента «Мстители: Финал» братьев Энтони и Джо Руссо (2,79 миллиарда долларов).

При этом ожидается, что «Аватар: Путь воды» не догонит картину Marvel или первый «Аватар», выпущенный в 2009 году.

Ранее сообщалось, что «Титаник» обошел по сборам сиквел «Аватара» после повторного, третьего показа в кинотеатрах. Таким образом, картины Джеймса Кэмерона заняли третье и четвертое места в рейтинге самых кассовых фильмов в истории.