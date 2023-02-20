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11:02, 20 февраля 2023Силовые структуры

Бастрыкин пообещал закрыть возбужденные Киевом политические дела

Глава СКР Бастрыкин заявил о прекращении дел, возбужденных Киевом по политическим мотивам

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) намерен прекратить производство по уголовным делам, возбужденным киевским режимом по политическим мотивам в отношении граждан, которые проживают в новых регионах. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, российским следователям известны факты привлечения жителей присоединенных территорий к уголовной ответственности по политическим мотивам за преступления, предусмотренные уголовным кодексом Украины. В настоящее время СКР с другими ведомствами прорабатывает меры, чтобы закрыть эти дела и аннулировать их правовые последствия.

Ранее 20 февраля Бастрыкин сообщил, что СКР возбудил более 150 уголовных дел о распространении фейков про российскую армию, вынесено уже 16 приговоров. За высказывания, которые дискредитируют Вооруженные силы России, к уголовной ответственности привлечены 136 человек. Из них 53 уголовных дела завершены и направлены в суд.

В октябре 2022 года президент России подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Любовь Ширижик
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