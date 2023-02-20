МИД Украины назвал разговор Байдена и Зеленского душевным

Глава МИД Украины Кулеба: президент Зеленский и коллега из США Байден довольны разговором

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден довольны разговором. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского», — сказал он. По словам Кулебы, визит Байдена осуществлен вопреки всему.

О прибытии президента США в Киев стало известно 20 февраля. Во время визита он встретился с Зеленским, с которым они вместе посетили Михайловский собор, где возложили цветы. Согласно заявлению президента США, опубликованному на сайте Белого дома, Байден приехал в Киев для проведения переговоров с украинским лидером. Вместе с американским главой прибыл его советник по нацбезопасности Джон Салливан.

