Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:22, 20 февраля 2023Бывший СССР

МИД Украины назвал разговор Байдена и Зеленского душевным

Глава МИД Украины Кулеба: президент Зеленский и коллега из США Байден довольны разговором

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден довольны разговором. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Исторический визит. Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского», — сказал он. По словам Кулебы, визит Байдена осуществлен вопреки всему.

О прибытии президента США в Киев стало известно 20 февраля. Во время визита он встретился с Зеленским, с которым они вместе посетили Михайловский собор, где возложили цветы. Согласно заявлению президента США, опубликованному на сайте Белого дома, Байден приехал в Киев для проведения переговоров с украинским лидером. Вместе с американским главой прибыл его советник по нацбезопасности Джон Салливан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне спецоперации
Появились кадры с места смертельного пожара в подмосковном ТЦ
Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин
Ericsson сообщила о массовых увольнениях
В Варшаве запретили носить оружие на фоне визита Байдена
Французские духи оказались под угрозой из-за глобальной проблемы
В Италии заявили о возможности поставки самолетов Украине
Байден пообещал предоставить Украине дополнительную военную помощь
Байден покинул Киев
Занятия в спортзале помогли фитнес-модели отбиться от насильника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.