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18:43, 20 февраля 2023Бывший СССР

СБУ обвинила трех блогеров в дискредитации ВСУ

СБУ предъявила обвинение в коллаборационизме и дискредитации ВСУ трем блогерам

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в коллаборационизме и дискредитации Вооруженных сил Украины (ВСУ) трем блогерам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как утверждают в СБУ, один российский и два украинских блогера «занимались информационно-подрывной деятельностью против Украины», а также распространяли фейки о внутриполитической ситуации и дискредитировали ВСУ.

Один из блогеров, житель Киева, контролировал издание UPN и, по версии ведомства, распространял дезинформацию в отношении материально-технического обеспечения подразделений ВСУ.

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Алевтина Запольская
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