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08:46, 20 февраля 2023Мир

Британские депутаты призвали приютить 4200 семей-беженцев с Украины

Более 70 депутатов и членов кабмина Британии призвали приютить 4200 семей с Украины
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Более 70 депутатов и членов кабмина Великобритании в открытом письме призвали правительство королевства инвестировать средства казны на приют свыше 4200 семей с Украины, пишет газета The Independent.

При этом среди подписантов такого призыва значится имя экс-главы МВД и ныне вице-спикера британской Палаты общин Рози Винитертон, а также многих других известных деятелей политической жизни Великобритании. Отмечается также, что в написании и подписании открытого письма были единодушны как лейбористы, так и тори.

В частности, парламентарии Боб Блэкман и Флоренс Эшаломи призвали правительство «сделать как можно больше» для преодоления проблемы украинских мигрантов. Подписанты также призвали к кадровым перестановкам в министерстве по делам беженцев.

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Издание приводит статистику, что с февраля 2022 года несколько тысяч украинских домохозяйств фактически имеют статус людей без определенного места жительства. The Independent резюмирует, что миграционный кризис, связанный с конфликтом на Украине, сейчас в разгаре.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков предсказал будущее украинских беженцев в Польше. Сенатор рассказал, что 68 процентов жителей Польши относятся к беженцам с Украины негативно. «Причем в худшую сторону их отношение изменилось за последние шесть месяцев. Дальше, по мере истончения ткани "солидарности", в Польше отношение к украинцам будет еще хуже», — предрек он.

До этого в Германии полиция выгнала трех украинских беженок из приюта для мигрантов в Гамбурге. Правоохранители выставили на улицу женщин, объяснив это произошедшей дракой, охранники же не стали впускать их обратно. Украинкам пришлось ночевать в местном парке, обратно их впустили только утром, утверждает собеседница издания.

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Глеб Бажуткин
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