Четверо россиян избили битами судью и замглавы казначейства

В Карачаево-Черкессии четверо мужчин избили битами судью и замглавы казначейства

В Карачаево-Черкесии четверо мужчин избили битами судью и замглавы казначейства. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Неизвестные напали на судью Арбитражного суда и заместителя главы Управления казначейства по КЧР в обед на улице Советской в Черкесске. Потерпевших повалили на землю и нанесли множество ударов битой и ногами, после чего напавшие скрылись на машине с места преступления. Замглавы казначейства в тяжелом состоянии госпитализировали, в настоящее время он находится в реанимации с травмами головы. Полиция разыскивает напавших.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неадекватный мужчина напал с ножом на полицейских, им пришлось открыть огонь.