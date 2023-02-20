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23:36, 20 февраля 2023Мир

МИД Германии предостерег граждан от поездок в Россию

МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии отказаться от поездок в Россию с 20 по 26 февраля

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство иностранных дел Германии рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в Россию в ближайшие дни, пишет РИА Новости.

МИД предостерег жителей ФРГ от посещения России и призвал к осторожности. «С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля», — уточнили дипломаты. Они посоветовали быть бдительными, осторожными, избегать большого скопления людей.

Ранее посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию в связи с риском мобилизации. В американской дипмиссии предположили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть их мобилизации и воспрепятствовать выезду из страны.

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Марина Совина
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