Светская львица Пэрис Хилтон усомнилась в своей сексуальности

Светская львица Пэрис Хилтон призналась, что до встречи с мужем считала себя асексуальной

Актриса, певица и светская львица Пэрис Хилтон призналась, что до встречи с мужем любила только целоваться с мужчинами. В своей сексуальности она усомнилась в интервью с изданием Harper’s Bazaar.

Знаменитость заявила, что на протяжении многих лет не могла построить крепкие отношения из-за того, что считала себя асексуальной. По ее словам, максимум, что ей нравилось делать с мужчинами в 20-летнем возрасте, — это целоваться.

Я была известна как секс-символ, но все сексуальное приводило меня в ужас. Я называла себя «целующимся бандитом», потому что мне нравилось только целоваться. Многие мои отношения не сложились из-за этого Пэрис Хилтон

Хилтон подчеркнула, что избавиться от страха близости ей удалось только после встречи с будущим мужем, бизнесменом Картером Реумом. Ему она смогла полностью довериться, после чего почувствовала себя счастливой женщиной и забыла о трех предыдущих помолвках и неудачах в личной жизни. В том числе по этой причине светская львица решила связать себя узами брака с Реумом.

Ранее Хилтон сообщила, что впервые стала матерью. Выносить и родить ребенка ей помогла суррогатная мать. Хилтон вышла замуж за Картера Реума в ноябре 2021 года после трех лет отношений. Для светской львицы это первый брак.

